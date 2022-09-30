Антимонопольщики проверят рост цен на спецодежду и снаряжение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность изменения стоимости спецодежды, обмундирования и снаряжения. С начала частичной мобилизации магазины, специализирующиеся на продаже таких вещей, повысили цены. На проблему обратили внимание в Госдуме и попросили разобраться.

Соответствующие запросы служба направила в крупнейшие торговые сети: «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI, пишут «Известия». В письме ФАС требует предоставить необходимую информацию, в частности сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь.

«При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство намерено незамедлительно принять меры», – говорится в статье.

По данным, полученным от маркетплейсов и других представителей рынка, в последнее время в России на 10-20% выросли спрос и цены на спальные мешки, термобелье, обувь, ряд медикаментов и другие товары. Такие вещи могут покупать в том числе россияне, подпавшие под частичную мобилизацию, а также добровольцы. На это обратили внимание депутаты ГД и попросили ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность роста цен.

Москва, Зоя Осколкова

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