Обнародован список вещей, которые мобилизованные могут взять с собой

Список вещей, которые мобилизованные граждане могут взять с собой на военную службу, опубликован на портале «Объясняем.рф».

В перечне указаны предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, походная сидушка, подшлемник (спортивная шапка), перчатки тактические, химическая грелка и мультитул (многофункциональный компактный инструмент).

Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, также могут брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны советует взять только самое необходимое, говорится в сообщении.

Кроме того, разрешается брать с собой прибор ночного видения, прицел или бинокль. Исключение составляют приборы, оснащенные средствами определения местоположения, а также средствами передачи данных.

Также можно взять с собой на службу квадракоптеры, однако использовать их можно только по разрешению командира, указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что нужно взять с собой на сборный пункт тем, кто получил повестки или мобилизационные предписания.

На специализированных форумах мобилизованным рекомендуют брать с собой собственную аптечку. О том, что в нее входит, можно прочитать здесь.

Москва, Наталья Петрова

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