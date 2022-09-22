Пришла повестка – что брать на сборный пункт

Тем, кто получил повестки или мобилизационные предписания, нужно будет явиться в указанное время и место. В документах объясняется и то, что нужно взять с собой. В первую очередь, паспорт, военный билет с учетно-послужной карточкой, а также собственно повестку. Кроме того, людям, имеющим водительские права любых категорий, потребуется взять и их, а тем, чья воинская специализация (она указана в военном билете) связана с продовольствием, также понадобится санитарная книжка.

Кроме документов рекомендуют брать с собой зубную щетку с пастой, средства гигиены, медикаменты (если прием нужен постоянно) и продукты питания из расчета на сутки – по всей видимости, на время, пока мобилизованных доставят до места проведения тренировочных сборов.

Также в интернете публикуются списки того, что может пригодиться и даже потребоваться уже непосредственно в зоне боевых действий. Перечни разные – составители опираются на личный опыт или даже другие рекомендации. Например, один из первых в выдаче по соответствующему поисковому запросу списков предлагает взять с собой бронежилет и каску, термобелье, носки и трекинговую обувь, а также спальник, нож-мультитул, аптечку и сухпаек. Этому перечню противоречит другой, который объясняет, что с продовольствием проблем нет и носить на себе банки с тушенкой будет лишним. Третьи предполагают, что все собранное могут отобрать на сборном пункте или в учебке, однако находятся и их оппоненты, которые парируют, что речь не о срочной службе в мирное время, поэтому никто ничего отбирать не будет. Один из таких перечней можно посмотреть вот тут.

Добавим, что, судя по видео со сборных пунктов, которые распространяются по интернет-пабликам, многие люди все же прибывают туда налегке.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»