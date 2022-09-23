Уральцы собирают «тактические аптечки». Что в них входит (ФОТО)

Уральцы отправились в магазины, связанные с тактикой, охотой и активным туризмом. Как сообщают СМИ, вырос интерес покупателей к специальной одежде, термобелью, трекинговой обуви и так далее. Кроме того, некоторые люди стали формировать специальные аптечки – на специализированных форумах и в пабликах, посвященных поведению во время боевых действий, рекомендуют тем, кто получил повестку, брать с собой собственную аптечку.

«Вам выдадут жгут, ИПП (индивидуальный перевязочный пакет) и аптечку АИ № «какой-нибудь». Жгутом и ИПП вы будете бинтовать себе оторванную ногу, перезаряжая свободной рукой калашик. Аптечка АИ нужна для ликвидации первых симптомов лучевой болезни и отравления БОВ. То есть лечиться от поноса, случайных порезов и соплей штатно уже нечем», – предупреждают авторы канала NVP73 и предлагают, ссылаясь на санинструктора, укомплектовать собственный фармнабор.

В списке того, что может потребоваться мобилизованному, прежде всего, перевязочные средства – бактерицидные лейкопластыри на тканевой основе и широкие пластыри для фиксации повязок, бинты разной ширины, жгут-турникет, который можно затянуть одной рукой. Кроме того, необходимы йод и зеленка в карандашах и антибактериальный порошок для обработки порезов или небольших ран.

Кроме того, могут потребоваться препараты для поддержки пищеварения, т.к. не любой организм готов к резкому переходу на питание сухпайками. Это и вещества от изжоги, и препараты с ферментами (панкреатин, мезим, и т.п.), и средства, купирующие диарею.

Отдельно рекомендуется брать с собой препараты для лечения ОРВИ, гриппа и возможных осложнений от них, поскольку от простуды и респираторной болезни защититься проблемно. Это и средства от насморка (рекомендуется взять сосудосуживающие на основе оксиметазолина, который не вызывает привыкания), от боли в горле, от повышенной температуры (парацетамол), и от боли (анальгин, ибупрофен, и т.п.). Для лечения гриппа предлагается взять с собой осельтамифир, а для осложнений ОРВИ – антибиотик широкого спектра действия, например, азитромицин. Также «продвинутым» пользователям в спецпабликах рекомендуют брать внутримышечные обезболивающие препараты, которые можно применить в случае перелома или ранений.

При этом во всех инструкциях подчеркивается, что механизм действия указанных препаратов нужно изучить заранее, а если этого сделать не удается, то лучше вовсе не брать незнакомые медикаменты.

Все лекарственные средства необходимо упаковать компактно в одном месте – и сложить таким образом, чтобы обеспечить хотя бы минимальную защиту от влаги и механических повреждений.

Отметим, корреспондент «Нового Дня» также собрал «тактическую» аптечку в соответствии с рекомендациями из специализированных пабликов. Общая сумма набора составила около 5 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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