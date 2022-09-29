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Четверг, 29 сентября 2022, 08:49 мск

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На Урале пенсионерка потратила полмиллиона на лекарства для военных

Пожилая женщина из Новоуральска потратила 500 тысяч рублей, чтобы купить медпрепараты для военных, находящихся в зоне конфликта на Украине. Свой поступок пенсионерка, которой пошел девятый десяток, объяснила тем, что пенсии ей хватает, и она решила все накопленное отдать в качестве помощи бойцам. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

«Мне выпала честь, как человеку, который вхож в госпиталь, передать лекарства на 500 тысяч рублей, купленные на средства новоуральской пенсионерки, которая не склонна афишировать свой поступок. Я кланяюсь Светлане Павловне, новоуральцам, городу, где создана атмосфера благотворительности, милосердия. Я неоднократно бывала в госпитале здесь, в Екатеринбурге, и в зоне боевых действий, в том числе в медицинском отряде специального назначения, знаю, что Центральный военный округ обеспечивает медиков всеми необходимыми препаратами. Но когда представители нашего гражданского общества предлагают помощь госпиталю, раненым, я прошу вас не отказывать им, брать необходимое. Считаю, что ни одно лекарство не будет лишним», – сказала Татьяна Мерзлякова, обращаясь к начальнику военного госпиталя, полковнику медицинской службы Сергею Яшину. Военный медик заверил, что лекарства будут использоваться для лечения военнослужащих в госпитале на Урале и в полевых госпиталях на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее врио военкома Свердловской области Сергей Чирков рассказал, что мобилизованным стоит купить и взять с собой. А «Новый День» собрал «тактическую аптечку» – весь набор обошелся в 5000 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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Метки / Частичная мобилизация

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