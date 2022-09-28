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Среда, 28 сентября 2022, 13:50 мск

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Термобелье, подшлемники, батарейки: военком перечислил, что надо покупать самим

Все мобилизованные граждане будут обеспечены обмундированием, которое положено по утвержденным нормативам. Но некоторые вещи, например, термобелье, этими нормами не предусмотрены. Об этом сообщил на пресс-конференции врио военкома Свердловской области Сергей Чирков.

«Обмундированием, которым мы обязаны обеспечить, мы обеспечим. Но есть особенности – у людей есть особенности телосложения, и так далее. Что не предусмотрено нормами обеспечения – тактические перчатки, например, термобелье, которое тоже приветствуется в нынешних условиях. По нормам снабжения оно не положено. Как и подшлемники», – сказал он. Также Чирков посоветовал взять с собой запас батареек для фонариков. Для связи с родными рекомендуется иметь кнопочный сотовый телефон, использование которого разрешено Минобороны.

Что касается лекарств, то, по словам Чиркова, не возбраняется иметь с собой препараты, которые требуются человеку по каким-то индивидуальным показаниям – аллергии, особенности пищеварения и т.д. Представитель военной прокуратуры Тигран Оганесян добавил: «Войсковая аптечка с медикаментами и средствами для оказания первой помощи, а дальше для себя лично надо предусмотреть лекарства и препараты».

Напомним, ранее «Новый День» писал о том, что входит в «тактические аптечки», которые уральцы собирают самостоятельно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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Метки / Частичная мобилизация

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