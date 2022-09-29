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Четверг, 29 сентября 2022, 17:17 мск

Новости Тюмень

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Тюменские власти выдают мобилизованным бронежилеты, термобелье и берцы

Фото – телеграм-канал правительства Тюменской области

Тюменские власти закупают дополнительную экипировку для мобилизованных земляков. Помимо того, что выдает военнослужащим Министерство обороны, тюменцы получат бронежилет, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираются аптечки, – рассказали в правительстве региона.

«С июля мы формируем именные подразделения Тюменской области, ребят, которые служат по контракту. В первую очередь, обеспечиваем обмундированием. Формируем и обеспечиваем не только наши именные подразделения, но и оказываем полную поддержку нашему Ишимскому полку, и подразделениям Росгвардии, которые также выполняют свои боевые задачи. Учитывая то, что мы получили большой опыт и хорошие связи с поставщиками, продолжаем экипировать наших земляков, которые по частичной мобилизации проходят боевое слаживание», – сообщил губернатор Александр Моор.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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