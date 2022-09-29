Тюменские власти выдают мобилизованным бронежилеты, термобелье и берцы

Тюменские власти закупают дополнительную экипировку для мобилизованных земляков. Помимо того, что выдает военнослужащим Министерство обороны, тюменцы получат бронежилет, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки, туристическое снаряжение. По рекомендациям людей с боевым опытом собираются аптечки, – рассказали в правительстве региона.

«С июля мы формируем именные подразделения Тюменской области, ребят, которые служат по контракту. В первую очередь, обеспечиваем обмундированием. Формируем и обеспечиваем не только наши именные подразделения, но и оказываем полную поддержку нашему Ишимскому полку, и подразделениям Росгвардии, которые также выполняют свои боевые задачи. Учитывая то, что мы получили большой опыт и хорошие связи с поставщиками, продолжаем экипировать наших земляков, которые по частичной мобилизации проходят боевое слаживание», – сообщил губернатор Александр Моор.

Тюмень, Ольга Федорова

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