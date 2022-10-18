В Киргизии два банка приостановили операции по картам «Мир»

«Бакай банк» и «Доскредобанк» в Киргизии приостановили обслуживание банковских карт российской системы «Мир». Кредитные учреждения отметили, что это временная мера, передает «Вести.ру».
Всего в стране 23 банка, и три из них больше не принимают карты российской платежной системы. В остальных обслуживание проходит в обычном режиме.
Обслуживание карт «Мир» в Киргизии начато в 2019 году.
В Узбекистане c 23 сентября приостановлено обслуживание карт «Мир». Ранее банки во Вьетнаме, Турции и Армении перестали принимать карты «Мир». Центробанк Шри-Ланки отказался внедрять российскую платежную систему «Мир» из-за угрозы американских санкций.
Бишкек, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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