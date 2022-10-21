Посол: Россия и Индонезия обсуждают подключение к системе «Мир»

Специалисты двух стран обсуждают возможность использования российской платежной системы «Мир» индонезийскими банками. Переговоры ведутся еще с несколькими странами, рассказал посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.

«Официальные лица обсуждают банковскую и финансовую системы, и сейчас они ведут переговоры друг с другом по этому вопросу. Насколько я знаю, многие люди пользуются картами «Мир», и возможность продолжать использовать их по приезде в Индонезию действительно способствовала бы развитию туризма в нашей стране», – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Посол узнал о проработке этого вопроса еще с несколькими странами, среди которых Вьетнам, Турция, Казахстан, Белоруссия.

«Я рекомендовал Джакарте, чтобы наши банки начали пользоваться платежной системой «Мир». Очень надеюсь, что мы будем принимать «Мир» в Индонезии», – добавил посол.

Напомним, банки Маврикия могут начать работу с российской платежной системой «Мир». Банк России и ЦБ Маврикия прорабатывают этот вопрос. А вот Центробанк Шри-Ланки отказался от присоединения к платежной системе «Мир» из-за угрозы американских санкций.

Джакарта, Наталья Рязанова

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