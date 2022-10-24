Египет откажется от привязки национальной валюты к доллару

Власти Египта намерены уйти от привязки курса национальной валюты к американскому доллару. В Каире отметили, что США даже не являются основными торговым партнером страны, передает Reuters.

Центробанк страны разрабатывает индекс египетского фунта, который может основываться на корзине из нескольких валют и металлов. Глава ЦБ Египта Хасан Абдалла напомнил, что чаще других к доллару привязаны валюты экспортеров нефти. Египет не относится к таким странам, и США не входят в число ключевых торговых партнеров.

«Я говорю об идее. Америка не является нашим основным торговым партнером. Не знаю, почему люди всегда зациклены на долларе. Часть нашего успеха будет зависеть от изменения культуры и предубеждения, что нужно привязывать валюту именно к доллару», – сказал Хасан Абдалла на экономическом форуме в Каире.

Еще в июле американский инвестор Джим Роджерс признал, что доллар теряет позиции как резервная мировая валюта. Многие страны ищут альтернативы доллару для торговых расчетов или переводят их в национальную валюту.

Большинство стран Евразийского экономического союза решили оплачивать в рублях получаемый от России газ. Россия и Турция готовятся перевести всю торговлю между странами на национальные валюты.

Каир, Наталья Рязанова

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