Россия и Турция могут полностью перейти на нацвалюты в торговле

Россия и Турция могут перейти на полное использование национальных валют в торговле, пишет турецкая газета Milliyet.

По данным издания, достигнутая в Сочи договоренность между президентами двух стран Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным предусматривает, что рубль будет использоваться в основном для расчетов за поставки природного газа. Затем планируется «введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами», – сообщает газета (цитата по «Прайм»). Таким образом, две страны полностью перейдут на нацвалюты в торговле.

Как отмечает издание, торговля в местных валютах «обеспечит защиту валютных резервов Турции».

Напомним, что по итогам сочинских переговоров президентов России и Турции в пятницу, 5 августа, было объявлено о договоренности об оплате поставок российского газа в рублях. «Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях», – сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Кроме того, главы двух стран договорились наращивать взаимодействие в торговле, транспорте, туризме, сельском хозяйстве, промышленности и строительстве.

На этом фоне на Западе растет обеспокоенность расширяющимся сотрудничеством между Россией и Турцией, пишет Financial Times, ссылаясь на западные источники. По словам неназванного представителя ЕС, в Брюсселе все пристальнее следят за развитием турецко-российских отношений. Другой источник счел позицию Анкары «оппортунистской». FT в связи с этим напоминает, что Вашингтон неоднократно предупреждал о риске вторичных санкций для тех стран, которые будут помогать России обходить введенные против нее западными странами ограничительные меры.

Москва, Наталья Петрова

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