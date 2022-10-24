«Не будет бесконечно»: Силуанов раскрыл перспективы укрепления рубля

Рубль укрепляется, пока участники рынка продают токсичную валюту, но так будет не всегда, предупредил министр финансов РФ Антон Силуанов. И экономика России не сможет полностью уйти от доллара.

Курс рубля зависит, в том числе, от числа новых санкций в отношении России. Поскольку ослабевающий платежный баланс сказывается на валютных курсах.

«Сейчас, поскольку и доллар, и евро – токсичные валюты, участники рынка избавляются от такой валюты. Это влияет на укрепление рубля. Чем больше вводится ограничений на Российскую Федерацию, тем выше стимулы выходить из недружественных валют. Понятно, что так не будет бесконечно», – сказал министр в интервью РБК.

Он подтвердил, что Россия старается избавиться от привязки расчетов к американскому доллару. Но в некоторых сферах цены привязаны к мировому рынку, и там от доллара не уйти.

«Мы к этому идем, но совсем обойтись без доллара вряд ли получится. Товары нашего экспорта, как правило, биржевые, и их мировые котировки выражены в долларах. То, что можно поменять на рублевые котировки, будем делать. А по тому, что привязано к ценам на мировых рынках, придется исходить из котировок иностранных валют», – добавил Силуанов.

В августе эксперты не увидели причин для ослабления курса российского рубля. Они предупредили, что ситуация может резко измениться в конце 2022-го – начале 2023 года, когда в мировой экономике начнется рецессия.

Москва, Наталья Рязанова

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