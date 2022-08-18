Перспективы «сильного» рубля: в конце года ситуация может резко и кардинального измениться

Объективных причин для ослабления курса российской валюты нет, но ситуация может резко измениться в конце 2022-го – начале 2023 года. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом, по оценке экспертов, Банк России и Минфин РФ сейчас не обладают действенными механизмами для влияния на динамику рубля, «крепкий» курс которого в настоящее время негативно влияет на доходы федерального бюджета.

В частности, заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников полагает, что в условиях отсутствия причин для ослабления курса рубля прогнозировать его динамику невозможно из-за предстоящей подготовки федерального бюджета на следующий год. «Конечно, прогнозировать будущее невозможно. Но объективных условий для ослабления рубля на сегодняшний день нет – валюта не нужна никому. Поэтому, думаю, что в ближайшей перспективе речь идет, по крайней мере, о нескольких месяцах – рубль будет продолжать свое такое стабильное состояние», – считает он.

«Другое дело, что такое стабильное состояние угрожает нашему бюджету. Мы сейчас будем принимать бюджет, и это такое мощное давление будет со стороны бюджета, что всё может быть. Но на несколько месяцев стабильность рубля обеспечена», – полагает Калашников.

Директор по стратегиям в компании «Финам» Ярослав Кабаков со своей стороны отметил, что существуют серьезные риски на фоне отсутствия у Минфина и Центробанка РФ механизмов для влияния на динамику курса рубля.

«Риски в рубле сейчас очень большие с учетом разрушения тех механизмов, которые в предыдущие периоды позволяли нашему Минфину и ЦБ, так скажем, влиять. У нас же нет ни валютного коридора, ни жесткой конвертации, [которые] позволяли влиять на динамику рубля», – пояснил он.

В этой связи эксперт обратил внимание, что цены на углеводороды имеют тенденцию резко падать, что добавляет неопределенности. «Мы сейчас переживаем некий краткосрочный период, связанный с высокими ценами на углеводороды, – период, когда Минфин так и не сумел озвучить и предоставить какие-то параметры нового бюджетного правила, поэтому в российскую экономику приток экспортной выручки на текущем моменте беспрецедентно высокий. И конечно же ситуация может кардинальным образом поменяться. Плюс к этому, у ЦБ и Минфина не присутствует каких-либо действенных механизмов в ситуации, обратной текущей – то есть, когда у нас цены на углеводороды на фоне замедления мировой экономики рухнут, а цены на нефть у нас всегда падают достаточно быстро. Давайте вспомним 2020 год, март – замечательные страны ОПЕК, которые не сумели договориться по объемам, и тут же все разбежались и стали из скоординированных действий осуществлять собственную политику и соответственно цены на нефть у нас рухнули», – подчеркнул эксперт.

«Без механизмов бюджетного правила и поддержки и во многом с ограничениями, связанными по коррсчетам и так далее, [рубль] может достаточно быстро отыграть с текущего укрепления и показать абсолютно обратную динамику февраля… Изменения конъюнктуры большинство экономистов закладывают на конец [2022] года – начало 23-го года, когда проявится эффект рецессии в мировой экономике, в ведущих экономических странах. Так что, готовьтесь к концу года увидеть некую волатильность по валютным парам», – заключил Кабаков.

Стоит отметить, что Банк России установил на завтра, 19 августа, официальный курс доллара на уровне 59,9570 рубля, евро – 60,8957.

Москва, Мария Соколова

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