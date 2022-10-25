В Киргизии еще один банк прекратил обслуживать карты «Мир»

«Айыл Банк» в Киргизии приостановил операции по банковским картам российской системы «Мир». Официальная причина – технические сложности, объяснили в учреждении.

Станут недоступны операции с пластиком в банкоматах и терминалах, а также переводы на карты, выпущенные банком.

«ОАО «Айыл Банк» по техническим причинам с 25 октября временно приостанавливает обслуживание платежных карт в рамках НСПК «Мир» на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы), денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК на платежные карты, эмитированные ОАО «Айыл Банк», – говорится в сообщении на сайте кредитного учреждения.

Обслуживание карт российской платежной системы «Мир» в Киргизии начато в 2019 году. В текущем году ряд иностранных банков отказался от обслуживания российских карт «Мир» в связи с западными санкциями. Ранее «Бакай банк» и «Доскредобанк» в Киргизии приостановили операции по картам «Мир».

Бишкек, Наталья Рязанова

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