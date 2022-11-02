В России одобрили рекордное число заявок на ипотеку

Банки в России за последние 12 месяцев одобрили 66,2% поданных заявок на ипотеку, что стало рекордом. При этом, в 81,5% случаев были одобрены полные суммы по запросу заемщиков, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

Меньше всего уровень одобряемости ипотеки был в апреле – 56% заявок.

«Более половины отказов в выдаче ипотеки связаны с чрезмерной долговой нагрузкой потенциальных заемщиков, при этом 17% отказников и вовсе имеют задолженность по ранее одобренным кредитам», – пояснили в компании.

Аналитики отметили, что средняя сумма ипотечного кредита снижается третий месяц подряд впервые за семь лет. По сравнению с августом средний размер ипотечного кредита снизился на 2,2%, до 3,7 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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