Китай и Пакистан перевели клиринговые расчеты в юани в Пакистане

Китай и Пакистан договорились о сотрудничестве в области клиринговых расчетов в юанях в Пакистане. Так странам будет проще вести расчеты по трансграничным сделкам, сообщил Народный банк Китая.

«Народный банк Китая и Государственный банк Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве в области клиринговых расчетов в юанях в Пакистане», – говорится в сообщении.

Перевод расчетов в национальные валюты будет способствовать упрощению двусторонней торговли и инвестициям, считает китайский регулятор.

Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии призвал перезагрузить мировую финансовую систему. Он посоветовал перевести большую часть расчетов в национальные валюты для сохранения финансового суверенитета.

Аналитики спрогнозировали, что в течение 20-50 лет доллар лишится своей позиции как мировой резервной валюты, а его место займет китайский юань.

Пекин, Наталья Рязанова

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