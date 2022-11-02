Китай и Пакистан перевели клиринговые расчеты в юани в Пакистане

Китай и Пакистан договорились о сотрудничестве в области клиринговых расчетов в юанях в Пакистане. Так странам будет проще вести расчеты по трансграничным сделкам, сообщил Народный банк Китая.
«Народный банк Китая и Государственный банк Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве в области клиринговых расчетов в юанях в Пакистане», – говорится в сообщении.
Перевод расчетов в национальные валюты будет способствовать упрощению двусторонней торговли и инвестициям, считает китайский регулятор.
Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии призвал перезагрузить мировую финансовую систему. Он посоветовал перевести большую часть расчетов в национальные валюты для сохранения финансового суверенитета.
Аналитики спрогнозировали, что в течение 20-50 лет доллар лишится своей позиции как мировой резервной валюты, а его место займет китайский юань.
Пекин, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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