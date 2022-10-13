Путин призвал перезапустить мировую финансовую систему

Принципы мировой финансовой системы нужно пересмотреть, заявил президент РФ Владимир Путин. Не стоит оставлять в прежнем виде структуру, позволявшую группе избранных стран жить за чужой счет.

Глава государства отметил, что ряд государств провозгласил себя золотым миллиардом и поставил себе на службу технологии и денежные потоки.

«Требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет», – сказал Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Текст выступления опубликован на сайте Кремля.

По его мнению, в первую очередь нужно укреплять финансовый суверенитет государств, а в этом поможет более активное использование расчетов в национальных валютах. Эта мера способствует углублению региональной экономической интеграции, которая особо важна теперь, когда «мир становится по-настоящему многополярным». Президент РФ подчеркнул, что в Азии крепнут новые центры силы и именно страны азиатского региона являются «локомотивом мирового экономического роста».

Как сообщал «Новый День», большинство стран Евразийского экономического союза договорились перейти на расчеты в рублях за получаемый из России газ. Подобные соглашения достигнуты между Россией и Индией, Китаем, Турцией.

Астана, Наталья Рязанова

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