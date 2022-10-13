Почти все члены ЕАЭС согласились платить за газ в рублях

Большинство стран Евразийского экономического союза решили оплачивать в рублях получаемый от России газ. Казахстан все еще рассматривает этот вопрос, рассказал министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

«В рамках Евразийского союза некоторые страны договорились между собой оплачивать российский газ только в российских рублях. С этим согласны Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан. Казахстан сейчас в этом направлении думает, они хотят тоже торговать в национальных валютах», – сказал министра РИА Новости в ходе Российской энергетической недели.

Кожошев уверен, что взаиморасчеты в национальных валютах будут применяться все шире. А это поможет укреплению рубля.

Россия ранее договорилась о расчетах в рублях с Индией, Китаем и Турцией. Москва и Анкара допустили, что переведут всю торговлю на расчеты в национальных валютах.

Москва, Наталья Рязанова

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