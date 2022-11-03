Мосбиржа откажется от оценок Moody`s и S&P при работе с облигациями

Комитет по индикаторам долгового рынка рекомендовал Московской бирже прекратить расчет индексов облигаций по международной шкале. От их использования откажутся с 1 января 2023 года, сообщила пресс-служба биржи.

Мосбиржа использует для оценки кредитного качества корпоративных и муниципальных облигаций кредитные рейтинги национальной и международной шкалы. Международная использует индексы, присвоенные международными рейтинговыми агентствам «Standard&Poor's», «Fitch Ratings» и «Moody`s Investors Service».

«Кредитные рейтинги, присвоенные российским эмитентам международными рейтинговыми агентствами, в настоящее время отозваны и потеряли актуальность. Комитет рекомендовал Московской бирже прекратить расчет индексов облигаций по международной шкале с 1 января 2023 года», – говорится в сообщении.

Всем пользователям индексов по международной шкале рекомендовали перейти на национальную шкалу, основанную на рейтингах, присвоенных аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами.

В июне Международное рейтинговое агентство Moody's расценило как дефолт по внешним долговым обязательствам то, что держатели российских суверенных еврооблигаций не получили купонные выплаты. Власти России отказались признавать ситуацию дефолтом и подтвердили перечисление средств, которые не попали к адресатам в связи с западными санкциями.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»