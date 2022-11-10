Лондон похвастался заморозкой $20 млрд российских активов

Британские власти заморозили российские активы на сумму 18 млрд фунтов стерлингов или 20,5 млрд долларов. Россия стала антилидером по объему задержанных средств, обогнав Ливию и Иран, передает Reuters со ссылкой на данные управления по осуществлению финансовых санкций британского Минфина.

Сумма замороженных российских активов на 6 млрд фунтов превысила размер замороженных Великобританией активов по другим санкционным режимам.

Европейский союз заморозил российские активы на 17,5 млрд евро. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд назвал это примером эффективного соблюдения санкций в отношении России.

Санкционное давление на Москву усилилось после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. В рамках противодействия России Европа практически отказалась от российских энергоносителей, чем спровоцировала энергокризис в регионе.

Лондон, Наталья Рязанова

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