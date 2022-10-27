В ЕС похвастались заморозкой €17,5 млрд российских активов

Европейский союз заморозил российские активы на 17,5 млрд евро. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд считает это примером эффективного соблюдения санкций в отношении России.

«Мы добились прогресса. В апреле мы начали с примерно 6,7 млрд евро, а на сегодня эта сумма уже составляет 17,5 млрд. Все это вопрос эффективного соблюдения санкций», – сказал еврочиновник в эфире радио ORF.

Под заморозку попали активы 1350 граждан и компаний, внесенных в черный список. Еврокомиссия создала отдельную рабочую группу по вопросу эффективного применения антироссийских санкций. Виганд заявил, что группа регулярно проводит работу со странами-членами Евросоюза и некоторым государствам «предстоит сделать домашнюю работу».

В мае сумма замороженных странами ЕС активов Центробанка РФ достигла 23 млрд евро. И около 10 млрд евро активов российских бизнесменов также подверглись заморозке в ЕС. Санкции в отношении России ужесточились после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Брюссель, Наталья Рязанова

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