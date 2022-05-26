Reuters: ЕС заморозил активы Центробанка РФ на 24 млрд долларов

Страны Евросоюза заморозили активы Центробанка РФ на общую сумму в 23 млрд евро, т.е. 24,6 млрд долларов. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что это менее 10% от объявленного ранее размера недоступных активов России в 100 млн долларов.

Ранее Минфин РФ заявил, что Россия лишилась доступа к 300 млрд долларов своих золотовалютных резервов из-за экономических санкций. Эта сумма составила почти половину резервов страны.

«Из этих замороженных активов лишь менее одной десятой находится в ЕС. Эта цифра ничтожна по сравнению со 100 млрд долларов, замороженными Соединенными Штатами», – цитирует еврочиновника Reuters.

Еврокомиссар добавил, что в дополнение к этой сумме страны ЕС заморозили физические активы россиян на 10 млрд евро, включая яхты и недвижимость.

Рейндерс не уточнил, все ли члены ЕС отчитались о суммах замороженных российских активов. Часть стран внутри союза все еще с осторожностью реагирует на антироссийские санкции и отказалась публично сообщить, заморозили ли они активы РФ.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал грабежом действия США и Евросоюза по заморозке российских активов. Он обвинил Запад не только в нарушении норм международного права, но и собственных правил придуманного Западом миропорядка.

Москва, Наталья Рязанова

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