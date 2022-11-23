ЦБ РФ назвал число иностранных банков-участников СПБ

Порядка 12 иностранных банков подключились к российской Системе быстрых платежей. Это помогает россиянам совершать международные переводы.

«С июля реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки-косвенные участники. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены», – пояснил замдиректора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко.

Косвенно участвующие в СБП банки работают в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, передает агентство «Прайм».

К июлю 118 российских банков подключились к сервису СБПэй. Мобильное приложение – отечественный аналог прекративших работу в России сервисов Apple Pay и Google Pay. Через систему юрлица могут проводить платежи в пользу физлиц, ряд компаний используют СБП для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений.

Москва, Наталья Рязанова

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