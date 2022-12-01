Швейцария заморозила 8 млрд российских активов

Швейцария заморозила 7,95 млрд долларов российских активов, сообщило национальное министерство экономики. Также под санкции попали 15 объектов недвижимости в шести кантонах.

«На 25 ноября в Швейцарии заморожены финансовые активы и 15 объектов недвижимости на сумму 7,5 млрд швейцарских франков, принадлежащие физическим лицам, компаниям и организациям РФ, находящимся под санкциями», – говорится в сообщении.

Министерство отметило, что объем замороженных средств не говорит об эффективности или неэффективности санкций против России. Сумма может измениться после расширения санкционных списков. Также санкционное давление может быть ослаблено, тогда часть активов выведут из-под заморозки.

Санкционное давление в отношении России усилилось после начала специальной военной операции. Британские власти заморозили российские активы на сумму 18 млрд фунтов стерлингов или 20,5 млрд долларов. В Великобритании Россия стала антилидером по объему задержанных средств, обогнав Ливию и Иран.

Москва, Наталья Рязанова

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