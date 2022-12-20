Мосбиржа анонсировала торги валютами Египта и ОАЭ

Мосбиржа в 2023 году запустит торги еще тремя новыми валютами: египетским фунтом, дирхамом ОАЭ и азербайджанским манатом, рассказал председатель правления биржи Юрий Денисов. Под вопросом начало операций с индийской рупией.

Индия запретила конверсионные операции и расчеты в рупиях за пределами страны. Поэтому для торгов рупиями требуются новые решения регулятора, добавил Денисов.

Мосбиржа в 2022 году начала торговать южноафриканским рэндом, армянским драмом, узбекским сумом, таджикским сомони, киргизским сомом, пишут «Известия».

В октябре доллар впервые проиграл юаню по объему торгов в России за день. В результате 64,9 тыс. сделок объем торгов в паре юань/рубль на Мосбирже достиг 70,3 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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