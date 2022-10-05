Доллар впервые проиграл юаню по объему торгов в России за день. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Объем торгов в паре юань/рубль с расчетами «завтра» в понедельник, 3 октября, достиг 70,3 млрд рублей, по этому инструменту было совершено 64,9 тысячи сделок. О том, что американская валюта впервые проиграла китайской на российском рынке, пишет РБК.

В паре доллар/рубль объем и количество сделок составили 68,2 млрд рублей и 29,5 тысячи сделок соответственно. Таким образом, по итогам торгового дня юань впервые стал самой популярной валютой на Мосбирже. Кроме того, оборот юаня в России обогнал и евро, однако это наблюдается не впервые.

4 октября тренд продолжился. К окончанию торговой сессии объем торгов по рублю с долларом составил 59,4 млрд рублей (21,5 тысячи сделок), с юанем – 63,9 млрд рублей (46 тысячи сделок), а с евро – лишь 47,3 млрд рублей (18,5 тысячи сделок). Ранее пара юань/рубль обгоняла по объемам доллар только в ходе торгового дня, а не по его итогам.

Москва, Зоя Осколкова

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