Сервис ЦБ РФ не позволил отмыть 28 млрд рублей

Результатом работы антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК) стали не ушедшие в тень 28 млрд рублей. Сервис выявил банковских клиентов с высоким уровнем риска, доля которых составила 0,8% от общего числа.

Платформа также помогла банкам снизить число ошибочных блокировок по операциям законопослушных клиентов.

«Банки не допустили вывод в теневой оборот 28 млрд рублей, отказав в проведении операций клиентам с высоким уровнем риска. При этом мы фиксируем снижение количества отказов кредитных организаций клиентам с низким уровнем риска в платформе ЗСК более чем на треть», – цитирует данные Центробанка РИА Новости.

Регулятор начал пилотные подключения банков к ЗСК в конце марта, а с 1 июля сервис заработал в полном объеме. Большинство ИП и юрлиц отмечены в сервисе как клиенты с низким уровнем риска, их 98,1%. Доля клиентов с «желтым» средним уровнем риска составила 1,1%, «красных» – 0,8%.

Россиян предупредили, что злоумышленники могут использовать схему с «ошибочными» переводами для фальшивой легализации средств. Граждан включают в преступные цепочки отмывания денег: возврат полученной «по ошибке» суммы придает деньгам вид законно полученных.

Москва, Наталья Рязанова

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