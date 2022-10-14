Мошенники запустили схему с «ошибочными» переводами

Мошенники придумали новый способ для завладения деньгами россиян и использования граждан в преступных схемах. Злоумышленники переводят гражданам небольшие суммы, чтобы вынудить их открыть доступ к банковской карте.

На счет россиянина поступают деньги из неизвестного источника, а дальше ситуация может развиваться несколькими путями. Злоумышленники в мессенджере или через звонок просят вернуть сумму, якобы переведенную «по ошибке». Если человек соглашается, вскоре после возврата «ошибочного» перевода со счета гражданина исчезают все деньги.

«Преступники фактически «повисают на ухе» у человека, не давая ему возможности посоветоваться или подумать. Они могут угрожать привлечением к уголовной ответственности за кражу чужих средств, блокировкой карты или помещением в некую базу недобросовестных заемщиков», – рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев агентству «Прайм».

В другом случае мошенники заявляют, что уже договорились с банком о возврате перевода, но гражданину нужно подтвердить операцию, назвав код из СМС. С этим кодом мошенники получают полный доступ к счету человека и опустошают его.

Эта же схема может использоваться для фальшивой легализации средств. Россиян просто включают в преступные цепочки отмывания денег: возврат полученной «по ошибке» суммы придает деньгам вид законно полученных.

Мошенники также запустили схему для выманивания банковских данных. Они угрожают жертвам блокировкой онлайн-сервисов и вынуждают россиян самим звонить на подставные номера.

Москва, Наталья Рязанова

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