Мошенники ввели схему с угрозой блокировки в онлайн-сервисах

Мошенники начали использовать новую схему мошенничества, вынуждая россиян самих звонить им. Они угрожают жертвам блокировкой онлайн-сервисов и выманивают банковские данные.

Сначала мошенники делают рассылку от имени разных онлайн-сервисов. В письмах предупреждают о мнимой блокировке аккаунта из-за подозрительных действий. Россиян вынуждают звонить по номеру в письме, указанному как контакт службы поддержки.

«Пользователи звонят, боясь лишиться доступа к сервису. И «оператор» начинает убеждать: чтобы не попасть в «черный список», нужно сообщить данные банковской карты, установить приложение или перевести деньги», – пояснили в Сбербанке.

Специалисты предупредили, что инструкции могут звучат логично, но их цель – кража сбережений. В Сбере посоветовали прервать звонок и позвонить в поддержку сервиса по номеру с официального сайта. Никогда и никому не сообщать банковские данные, говорится в сообщении в телеграм-канале банка.

Ранее россиян предупредили о схеме обмана с однофамильцами. У клиента выманивают персональные данные якобы в рамках расследования дела его тезки.

Москва, Наталья Рязанова

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