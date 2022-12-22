ЦБ продаст банк «Открытие» ВТБ за 340 миллиардов

Банк России заключил договор о продаже ВТБ банка «ФК Открытие» за 340 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Акции «Открытия» будут оплачены денежными средствами в размере 233,1 млрд рублей, а также облигациями федерального займа на 106,9 млрд рублей.

Банк России отмечает, что независимый оценщик АО «ДРТ» оценил рыночную стоимость акций «Открытия» в диапазоне 328-374 млрд рублей.

ВТБ может получить контроль над банком до конца текущего года. «Стороны договорились, что право собственности на акции ПАО Банк «ФК Открытие» перейдет к Банку ВТБ (ПАО) не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств Банком ВТБ (ПАО) по оплате в полном объеме», – говорится в сообщении.

Требуемое для целей сделки решение также принято наблюдательным советом ВТБ, отметили в ЦБ.

В свою очередь, пресс-служба ВТБ сообщила, что Михаил Задорнов покинет пост руководителя банка «Открытие» с 1 января, на его место будет выдвинут экс-глава «Юникредит банка» и бывший зампредседателя Банка России Михаил Алексеев.

«План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки», – говорится в сообщении ВТБ. Там отметили, что «для клиентов «Открытия» в ближайшее время ничего не изменится: ВТБ намерен сохранить ключевые продукты и сервисы».

Как сообщал «Новый День», решение присоединить банк «Открытие» к ВТБ было принято весной. Летом такое право регулятора было закреплено законом.

В июле первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что ЦБ рассматривает продажу всей группы «Открытие». На конец февраля в нее входили «Росгосстрах», «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» и НПФ «Открытие», а также два ООО – «Открытый лизинг» и «Открытие Факторинг».

Москва, Наталья Петрова

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