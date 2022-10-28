Банк «Открытие» будет продан до конца года, в ближайшее время начнется дискуссия с покупателем о цене. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее словам, пока готовится отчет об оценке акций готовящегося к продаже банка.

«Что касается «Открытия», оценка завершается. В УК ФКБС пока формально отчет по оценке не поступил. Но даже если поступит, мы не комментируем показатели оценки. Безусловно, мы будем вести с покупателем дискуссии по цене, эти дискуссии будут проводиться. В любом случае мы намерены завершить эту сделку до конца этого года, поэтому эти дискуссии будут в ближайшее время, конечно, на основе оценки оценщика», – пояснила Набиуллина.

Решение присоединить банк «Открытие» к ВТБ было принято весной. Летом такое право ЦБ было закреплено законом. Продажа пройдет без торгов.

В июле первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что ЦБ рассматривает продажу всей группы «Открытие». На конец февраля, в нее входили «Росгосстрах», «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» и НПФ «Открытие», а также два ООО – «Открытый лизинг» и «Открытие Факторинг».

Москва, Мария Соколова

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