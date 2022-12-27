Силуанов: Россия закончит год с двухпроцентным дефицитом бюджета

Правительство профинансировало часть дополнительных расходов 2023 года за счет средств действующего бюджета. Поэтому по итогам 2022 года дефицит бюджета РФ составит 2% от ВВП, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Большая часть дополнительных расходов раскрылась, когда проект бюджета уже был в правительстве. Чтобы не менять весь документ, кабмин решил перенаправить часть средств, выделенных на текущий год.

«Маневрируем расходами для того, чтобы сбалансировать двухлетку, будем так говорить, в текущем году и следующем. Поэтому, чтобы ослабить давление на следующий год с одной стороны, и, с другой стороны, чтобы иметь возможность задействовать возможности текущего года, мы в текущем году приняли решение о предельном размере дефицита бюджета в 2%», – приводит слова министра агентство «Прайм».

Минфин ожидает дефицит в 2% и для бюджета 2023 года. Но после нацелен на снижение дефицита: до 1,4% ВВП в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году.

30 ноября Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Дефицит бюджета будет около трех триллионов рублей в 2023 году или 2% ВВП. Покрывать его планируется, в основном, за счет заимствований.

Москва, Наталья Рязанова

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