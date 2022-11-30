Совет Федерации одобрил бюджет на предстоящую трехлетку

Сегодня Совет Федерации единогласно одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов, в основу которого заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила по итогам голосования, что принятие документа в ноябре придает уверенности бизнесу и субъектам РФ.

Согласно принятому бюджету, расходы составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024-м и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы запланированы на уровне 26,1 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн рублей в 2024-м и 27,9 трлн рублей в 2025 году. Дефицит бюджета будет около 3 трлн рублей в 2023 году или 2% ВВП с последующим сокращением до 0,7% в 2025-м. Покрывать его планируется в основном за счет заимствований.

Бюджет сформирован, исходя из базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы. Он предполагает постепенное снижение цен на нефть Urals с $80 до $65 к 2025 году, ослабление курса российской валюты с 68,1 до 72,2 рубля за доллар. Возвращение к целевому значению по инфляции в 4% с 12,4% в этом году ожидается по итогам 2024 года.

Планируется, что российская экономика перейдет к восстановительному росту в начале 2023 года. При этом, ВВП, промпроизводство, инвестиции в основной капитал и уровень жизни россиян превысят докризисные значения в сопоставимых ценах по итогам 2024 года.

Объем Фонда национального благосостояния в 2023 году составит 8,987 трлн рублей или 6% ВВП с последующим сокращением в 2025 году до 5,947 трлн рублей или 3,5% ВВП.

Москва, Мария Соколова

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