UnionPay ограничила снятие наличных для россиян за границей

Платежная система UnionPay ограничила снятие наличных для клиентов российских банков за рубежом. Россияне смогут получить на руки не более 50 000 юаней в день.

С карт китайской системы россияне за границей смогут снять сумму, эквивалентную 50 000 юаней, в любой валюте в день. Годовой лимит на снятие наличных составит 500 000 юаней или эквивалент этой суммы в другой валюте, передает «Вести.ру».

В сентябре UnionPay ввела ограничение на обслуживание в России своих карт, выпущенных за рубежом. Ограничения коснулись российских банков-эквайеров под санкциями западных стран.

Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками перестали работать за границей после усиления санкционного давления на Россию. Запад ввел дополнительные ограничения после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Россияне массово стали переходить на карты UnionPay, эмитированные российскими банками.

Москва, Наталья Рязанова

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