Состояние богатейших россиян выросло на $16,1 млрд в январе

Богатейшие бизнесмены в России увеличили свое общее состояние на 16,1 млрд долларов за январь 2023 года. Тройка крупнейших миллиардеров осталась прежней: Владимир Потанин, Леонид Михельсон и Владимир Лисин.

Входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index предприниматели из России немного поправили дела после финансовых потерь 2022 года. Лидером остался один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние с начала 2023 года выросло на 1,32 млрд долларов, до 29,9 млрд.

Состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона увеличилось на 1,12 млрд долларов и составило 25,8 млрд. Бенефициар НЛМК Владимир Лисин за январь разбогател вдвое меньше коллег по рейтингу – на 754 млн долларов, но общий размер его состояния позволил остаться на третьей строке (20,6 млрд).

Алексей Мордашов стал богаче на 1,54 млрд долларов, общий размер состояния оценивается в 20,2 млрд. Алишер Усманов стал богаче на 1,06 млрд (19,5 млрд). Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов добавил к своему богатству 2,5 млрд, до 17,9 млрд. Михаил Прохоров стал богаче на 413 млн долларов и довел состояние до 13,6 млрд, приводит данные агентство «Прайм».

Forbes подсчитал, сколько потеряли российские миллиардеры по итогам 2022 года. Потери основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова были самыми большими – 11,1 млрд долларов, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук лишилась 8,3 млрд долларов, Олег Тиньков – 5,9 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

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