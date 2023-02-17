Участниками российского аналога SWIFT стали 115 нерезидентов в 14 странах

Уже 469 участников из 14 стран мира подключились к российскому аналогу SWIFT – Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Среди них 115 нерезидентов, рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

В 2022 году участниками СПФС стали столько же стран, сколько за предыдущее время работы системы.

«Порядка 115 – нерезиденты, 469 всего. Это и кредитные организации, и юридические лица. Мы работаем с нашими дружественными странами, они подключаются в разных форматах: и индивидуально, и через сервис-бюро. Перечень расширяется», – цитирует Бакину «Интерфакс».

В июне 2022 года в СПФС подключились более 70 иностранных банков в 12 странах. Перечень участников держится в тайне, поскольку иностранные банки опасаются вторичных санкций.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал участников Шанхайской организации сотрудничества создать собственную систему проведения банковских платежей. Это поможет достичь финансовой независимости, отметил политик.

Москва, Наталья Рязанова

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