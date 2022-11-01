Мишустин призвал партнеров по ШОС создать свою платежную систему

Ради достижения финансовой независимости странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества следует создать собственную систему проведения банковских платежей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к этому во время выступления на заседании Совета глав правительств ШОС.

«Еще одна общая задача – достижение независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. Для этого предлагаем создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей», – приводит его слова агентство «Прайм».

Мишустин призвал страны ШОС быстрее переходить на расчеты в национальных валютах. Это особенно актуально на фоне увеличения товарооборота внутри организации, в том числе между Россией и странами ШОС.

Так, с января по август объем торговли вырос на треть, до 156 млрд долларов. Только сельхозпродукции из России в страны ШОС продано на 8,5 млрд долларов, что показало рост на 25%.

Западные санкции затронули сотрудничество ряда российских банков с международной системой обработки финансовой информации SWIFT. Москва пыталась продвинуть отечественную платежную систему «Мир», но Вашингтон пригрозил третьим странам санкциями за сотрудничество с этой системой. Так, Центробанк Шри-Ланки отказался разрешить использование российских карт «Мир» из-за угрозы американских санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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