Банки в России потеряли 400 млрд рублей в 2022 году

Банки в России в 2022 году потеряли 400 млрд рублей из-за волатильности курсов, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Прибыль в секторе резко упала, но оказалась выше ожидаемой, добавила она.

«Прибыль в 2022 году резко сократилась: до 200 млрд рублей с 2,4 трлн в 2021 году, но это все равно хороший результат, лучше наших изначальных прогнозов. Также сектор потерял 400 млрд рублей из-за волатильности курсов и невозможности хеджировать свои валютные риски», – цитирует главу пресс-служба ЦБ РФ.

Отдельные банки понесли серьезные убытки, но сектор в целом вышел на положительный результат. Согласно предварительному прогнозу, по итогам 2023 года ожидается прибыль в банковском секторе выше триллиона рублей. При этом, ЦБ готов к новому усилению санкций и запланировал меры для нейтрализации их эффекта.

Ранее Эльвира Набиуллина спрогнозировала переход российской экономики к росту в середине 2023 года после периода адаптации к новым условиям.

Москва, Наталья Рязанова

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