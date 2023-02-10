Глава ЦБ назвала сроки перехода российской экономики к росту

Российская экономика перейдет к росту в середине 2023 года после периода адаптации к новым условиям. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ.

«В экономике продолжаются существенные структурные изменения. Мы улучшили прогноз по динамике ВВП на этот год. Это связано как с пересмотром вверх оценок прошлых периодов, так и с более значительными бюджетными расходами, чем учитывалось в нашем октябрьском прогнозе», – пояснила глава ЦБ.

По ее оценке, также важным индикатором структурных изменений в экономике является минимальный показатель безработицы, а в сельском хозяйстве и строительстве «усиливается нехватка кадров». «Экономика активно адаптируется к происходящим изменениям. И мы оцениваем снижение ВВП за 2022 год в 2,5%», – пояснила она.

«Если говорить о годовых показателях (2023 года), на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года. Что касается в целом оценки ВВП по этому году, мы даем симметричный диапазон от минус 1 до плюс 1%», – уточнила Набиуллина.

Ранее сегодня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор ужесточил сигнал по ключевой ставке, заявив, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность ее повышения.

Москва, Мария Соколова

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