Выдача кредиток упала на 23,8% за месяц

Россияне оформили в январе на 23,8% меньше кредитных карт, чем в декабре. Выдача кредиток январь к январю упала на 15,8%, следует из данных Национального бюро кредитных историй, собранных по информации 4 000 кредиторов.

«В январе 2023 года количество выданных новых кредитных карт составило 0,85 млн единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 23,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 15,8%», – приводит данные агентство «Прайм».

В январе 2022 года россияне оформили 1,01 млн карт, а в декабре – 1,12 млн. Специалисты связали снижение числа выданных кредиток с сезонностью.

Больше кредитных карт выдали банки в Москве (63,5 тыс. штук), Подмосковье (47 тыс.), на Кубани (33,5 тыс.), в Санкт-Петербурге (31,3 тыс.) и Башкирии (30,1 тыс.). Заметнее всего упала выдача привязанного к кредитам пластика в Омской области (-27,9%), Кемеровской (-26,2%), Новосибирской (-25,7%).

В ноябре российские банки нарастили выдачу потребительских кредитов. Также россияне стали чаще совершать покупки с использованием карт рассрочки.

Москва, Наталья Рязанова

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