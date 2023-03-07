Эксперты предупредили о росте ипотечных платежей

Средний платеж по ипотеке в 2023 году может вырасти на 12,5% по сравнению с 2022 годом, что выше уровня прогнозируемой инфляции в 5,5%, следует из данных рейтингового агентства НКР. На сумму ежемесячного платежа повлияет увеличение ипотечных ставок.

«По итогам года средний ежемесячный платеж может впервые превзойти 30 тыс. рублей, прибавив 12,5%. За 2022 год он поднялся всего на 2,7%, до 27,5 тыс. рублей, хотя средний размер займов рос намного быстрее», – говорится в отчете на сайте НКР.

Аналитики допустили, что средняя ставка по ипотеке превысит 9%, т.е. вернется на уровень весны 2020 года. На ставке скажется ужесточение регулирования ипотеки для новостроек. Средняя сумма ипотечного кредита еще немного подрастет и останется на уровне четырех миллионов рублей.

Средний срок может впервые превысить 25 лет уже в июне, а к концу года может вырасти до 27 лет. Это поможет «сдерживать ежемесячную долговую нагрузку в условиях повышенного давления на капитал банков кредитов с высоким показателем долговой нагрузки и низким первоначальным взносом».

Эксперты спрогнозировали рост ипотечного портфеля на 15-18%, поскольку заёмщики не будут спешить с досрочным погашением кредитов.

Центробанк пообещал не допустить роста рискованных ипотечных кредитов. В 2022 году ипотека выросла более чем на 20%, и в этом росте «есть беспокоящие компоненты».

Москва, Наталья Рязанова

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