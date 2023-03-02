Набиуллина пообещала усиление борьбы с ростом рискованной ипотеки

Центробанк примет меры, чтобы не допустить роста рискованных ипотечных кредитов. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила сегодня на встрече с Ассоциацией банков России.

По ее словам, в прошлом году ипотека выросла в прошлом году более чем на 20%, что ниже рекордов 2021 года, но все же является высоким показателем. Однако в этом росте «есть беспокоящие компоненты».

«Мы видим ухудшение стандартов выдач ипотечных кредитов. Так, доля кредитов с низким первоначальным взносом выросла до 53% в IV квартале. И выдаются кредиты с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) – мы видим, что уже 44% таких выдач идет заемщикам, которые на обслуживание долга тратят 80% своего дохода. Видим, что снижаются темпы досрочных погашений ипотечных кредитов», – отметила Набиуллина, которую цитирует пресс-служба ЦБ.

Эти факты могут говорить о том, что финансовое положение заемщиков ухудшается, отметила она. Глава ЦБ добавила, что экономика пережила большой шок, это сказалось на доходах людей, и на восстановление нужно время.

«Но мы видим, что банки не всегда особенно терпеливы. И видим распространение схем, таких как «льготная ипотека от застройщика», «ипотека с кешбэком». В первом случае это приводит к завышению стоимости квартиры, чтобы спрятать в ней цену ипотеки, и потом человека ставят в очень тяжелое положение, если ему эту квартиру нужно продать на вторичном рынке – а цены на первичном и вторичном рынке разошлись. Во втором случае мы видим, по сути, отсутствие первоначального взноса», – заявила руководитель Банка России.

В обоих случаях, по ее словам, это попытки загрузить ипотекой людей, которые не в состоянии обслуживать соответствующим образом кредиты.

Попытки таким образом обмануть экономику могут быть чреваты серьезными последствиями, рисками для финансовой и социальной стабильности, подчеркнула Набиуллина.

«И мы вынуждены на это реагировать: вводим повышенные резервы по «схемной» ипотеке от застройщика, и будут применяться более высокие надбавки с учетом пересчета доли первоначального взноса. И с 1 мая мы увеличиваем макронадбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. Если это не отрезвит, то мы будем просить законодателей напрямую запретить разные схемы долевого финансирования жилья и оставить только стандартные механизмы, которые будут прямо прописаны в законе», – добавила она.

В то же время, по ее прогнозу, в текущем году ожидается рост ипотеки на уровне 15%.

«Это тоже неплохие темпы, но главное, как я уже сказала, будем следить за качеством ипотеки, темпы роста любой ценой здесь недопустимы», – заключила глава Центробанка.

Москва, Андрей Дорофеев

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