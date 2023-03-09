Греф допустил отказ ЦБ от снижения ключевой ставки до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф допустил, что Банк России не станет понижать ключевую ставку до конца 2023 года. По его мнению, решение будет принято в условиях нулевого роста ВВП и повышения инфляции до 5-6%.

«Темп роста ВВП, по нашим ожиданиям, в этом году будет около нуля. Инфляция – в диапазоне 5-6% за счет роста заработных плат на фоне низкой безработицы, восстановления спроса, а также ослабления национальной валюты. В результате Банк России, вероятнее всего, откажется от снижения ставки в 2023 году», – приводит слова Грефа ТАСС.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки в 2023 году. Она допустила, что регулятор может повысить ставку на половину процентного пункта. По мнению Набиуллиной, российская экономика перейдет к росту в середине 2023 года после периода адаптации к новым условиям.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»