Маловероятно, но возможно: глава ЦБ о шансах понижения ключевой ставки

Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в 2023 году. Как сказала на брифинге глава регулятора Эльвира Набиуллина, вероятность такого решения минимальна.

Председатель Центробанка пояснила, что в обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта – до 7-9% годовых на 2023 год и 6,5-7,5% годовых на 2024 год.

«Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились и, напротив, – возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышения ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели – вблизи 4%», – уточнила Набиуллина.

Ранее сегодня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор ужесточил сигнал по ключевой ставке, заявив, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность ее повышения.

Москва, Светлана Антонова

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