российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 февраля 2023, 17:50 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Маловероятно, но возможно: глава ЦБ о шансах понижения ключевой ставки

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в 2023 году. Как сказала на брифинге глава регулятора Эльвира Набиуллина, вероятность такого решения минимальна.

Председатель Центробанка пояснила, что в обновленном прогнозе на этот и следующий год диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта – до 7-9% годовых на 2023 год и 6,5-7,5% годовых на 2024 год.

«Это не исключает возможности снижения ставки в этом году, но его вероятность и масштаб уменьшились и, напротив, – возросла вероятность того, что может понадобиться некоторое повышения ставки, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели – вблизи 4%», – уточнила Набиуллина.

Ранее сегодня Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом регулятор ужесточил сигнал по ключевой ставке, заявив, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность ее повышения.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Глава ЦБ назвала сроки перехода российской экономики к росту / Набиуллина рассказала, когда в России будет введен цифровой рубль / Проинфляционные риски остаются: Банк России решил пока сохранить ключевую ставку на прежнем уровне / В Госдуме оценили дальнейшие действия ЦБ по ключевой ставке / «Черт, как обычно, в деталях»: эксперты оценили идею о самозапрете для россиян на кредиты / В России внедрят «период охлаждения» для подозрительных денежных переводов / В России выросло число жалоб об потребителей финуслуг и инвесторов / Банки могут потерять до 250 млрд за пять лет из-за цифрового рубля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,