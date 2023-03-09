Финансовые потоки из РФ в Азию и на Ближний Восток выросли впятеро

Финансовые потоки из России в станы Запада сократились, но выросли в пять раз в страны Азии и Ближнего Востока, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. В России часть финансов ушла из банков, попавших под санкции.

«Сократились денежные потоки в страны Запада и европейского континента, но примерно в пять раз увеличились потоки в арабские страны, центрально-азиатские и Юго-Восточную Азию. Мы сейчас отрабатываем с ними, чтобы было комфортно нашему бизнесу и нам работать в этом направлении», – сказал Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Росфинмониторинга подчеркнул, что работа ведется и внутри страны. Прежде всего, в связи с переходом части клиентов в банки, внесенные в санкционные списки Запада.

«Часть клиентов и финансовых потоков средств ушли из банков, которые попали под санкции. Примерно раз в пять увеличилось количество потоков», – приводит слова чиновника пресс-служба Кремля. Он добавил, что некоторые средства перешли в банки с иностранным участием, другие – в региональные.

Также продолжается борьбы с теневыми финансовыми потоками. На этом поприще есть успехи, но рабочими остаются восемь теневых площадок в разных регионах.

«Нам удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок. 4,5 млрд уже вернули государству, возбуждено более ста уголовных дел. Действуют ещё восемь площадок теневых. Мы работу ведём с правоохранительными органами, с полпредствами, с губернаторами», – заверил Чиханчин.

Экс-министр труда и социального развития РФ Сергей Калашников назвал «отвратительной» нынешнюю финансовую политику страны. Он считает, что нефть можно продавать на 30% дороже, чем сейчас, и запретить вывод вырученной за нее валюты за рубеж.

Москва, Наталья Рязанова

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