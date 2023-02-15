«Финансово-экономический блок работает отвратительно»: экс-министр труда РФ оценил ситуацию на нефтяном рынке

Непростую ситуацию в российской экономике усугубляет снижение цен на нефть, а также отвратительная финансовая политика. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, нефть из РФ продается в среднем на 30% дешевле, чем могла бы.

«Мы продаем на сегодняшний день в среднем на 30% ниже, чем могли бы… Даже очень сильно демпингуя, мы, скажем так, не можем всю имеющуюся у нас нефть продать… То, что можно было продавать налево и направо, мы продавали. Теперь осталось только лево, если сидеть на полюсе», – констатировал Калашников, назвав «чистой пропагандой» заявления, что все потоки экспорта перенаправлены и востребованы.

Экономист обратил внимание, что ситуацию в отечественной экономике, кроме сокращения цен на нефть, усугубляет также вывоз вырученной за нее валюты. «Тот факт, что Центробанк разрешил оставлять полученную выручку за рубежом, безусловно, играет, скажем так, на стимулирование вывоза валюты, полученной, прежде всего, конечно, от нефти, за рубеж… Финансово-экономический блок работает отвратительно», – подчеркнул он.

При этом Калашников не исключил повышения цен на нефть в 2023 году. «В начале года существует всегда определенная неопределенность. В наше время этот уровень неопределенности для всех стран более высокий. Это позволяет завышать цены на нефть, это стимулирует скачки и в ту, и в другую сторону», – пояснил он.

«Любой конфликт в любой точке земного шара повлечет за собой, безусловно, поднятие цен на нефть… Сговор, те же соглашения ОПЕК, безусловно, играют на цены, но в меньшей мере, чем общая экономическая ситуация в мире, связанная со спросом или его падением на нефть. И те или иные военные конфликты, которые прямо стимулируют потребление нефти и нефтепродуктов, влияют быстро, сразу и сильно», – уточнил Калашников.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия планирует сократить ежесуточную добычу нефти в стране на 500 тысяч баррелей в марте 2023 года. По его мнению, это «будет способствовать восстановлению рыночных отношений» на фоне введения некоторыми странами потолка цен на российскую нефть.

Ранее сегодня Минфин РФ сообщил, что средняя цена российской нефти Urals в период с 15 января по 14 февраля текущего года составила $50,51 за баррель, или $368,7 за тонну.

Напомним, 5 декабря 2022 года западные страны ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Таким образом средняя цена Urals третий месяц подряд находится ниже этого значения.

Москва, Мария Соколова

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