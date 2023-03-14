На Кубе начали принимать карты «Мир»

В кубинской столице Гаване ряд банков начали принимать карты российской платежной системы «Мир». На банкоматах отображается логотип «Мир», доступно снятие наличных, сообщает ТАСС, ссылаясь на собственного корреспондента.

Деньги выдаются в местной валюте. Курс обмена в банкоматах составляет около 1,5 песо за 1 рубль без учета комиссии за операцию.

Меж тем карты «Мир» еще не принимают в ресторанах и магазинах. Возможность оплаты российскими картами появится после настройки необходимого оборудования, сообщили в нескольких заведениях, но примерные сроки не уточнили.

Напомним, в начале марта посол России в Гаване Андрей Гуськов сообщил в интервью РИА «Новости», что работа к запуску на Кубе платежной системы «Мир» близится к завершению. Дипломат отметил, что ее внедрение должно позитивно сказаться на росте российского туристического потока на остров.

Гавана, Наталья Петрова

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