Финансист заявил о риске банкротства еще 50 банков в США

Банкротство грозит еще 50 банкам в США, предупредил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. Кредитные учреждения будут закрываться, пока не решены проблемы на уровне всей структуры.

Властям придется увеличить гарантии для владельцев депозитов, уверен эксперт.

«Еще 50 банков могут рухнуть до тех пор, пока они не решат структурную проблему. Политики, вероятнее всего, будут вынуждены каким-то образом ввести куда большее удержание, значительно превышающее депозиты в 250 тыс. долларов», – сказал финансист в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, властям придется принять меры, чтобы сдерживать отток вкладов с банковских счетов. Региональные банки рискуют потерять «сотни миллиардов долларов», которые перейдут в крупные учреждения и казначейские облигации.

В начале марта в США обанкротились Signature Bank и Silicon Valley Bank. Министр финансов США Джанет Йеллен допустила, что и другие американские банки могут быть признаны неплатежеспособными. Аналитики заговорили об угрозе всей финансовой системе Штатов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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