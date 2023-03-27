Конгрессвумен предрекла США финансовые трудности после слов Путина

США не оправятся от краха экономики в случае прихода юаня на смену доллару в качестве мировой резервной валюты, предупредила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

Она напомнила, что предупреждала о рисках для американской валюты год назад, когда «Вашингтон решил вести опосредованную войну с Россией в Украине».

«Если доллар рухнет, то жители США на себе прочувствуют небывалые финансовые трудности, а все из-за американских военных, авторов украинского кризиса. Они будут виноваты, и Америка никогда не оправится», – написала конгрессвумен на своей странице в сервисе микроблогов.

Так Грин прокомментировала предложение президента РФ Владимира Путина перевести в юани расчеты с третьими странами. Глава государства озвучил свою позицию во время интервью на телеканале «Россия 24». Путин подчеркнул, что Россия не посягает на статус доллара как резервной валюты, но это уже делают сами страны Запада. Вводя все новые санкции, они «пилят сук, на котором сидят».

В МИД РФ отметили, что санкционным давлением на Россию Запад послал остальным странам сигнал: американская валюта стала высокорисковым финансовым инструментом. Поэтому многие государства ищут способы вести дела с партнерами, не используя доллар.

Аналитики признали, что Штаты лишили себя возможности решать любые проблемы печатью новой партии долларов. востребованность американской валюты падает, а следом – и ее стоимость.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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