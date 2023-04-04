Эксперты предупредили об уходе 30 банков из России до конца года

Около 25-30 банков могут покинуть российский рынок в 2023 году. Уйдет ряд кредитных организаций с базовой юрисдикцией в европейских странах, пишут «Известия».

Глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов допустил добровольный уход зарубежных игроков с российского рынка. По его мнению, до конца года Россию могут покинуть 25-30 банков.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина заявил, что продолжится расчистка от слабых игроков. Она спрогнозировала, что в текущем году отток кредитных организаций ускорится по сравнению с 2022 годом. В прошлом году ушли 12 банков, но в 2023-м могут уйти 15, добавила эксперт.

Зампред банка «Зенит» Наталья Тутова пояснила, что российский рынок покинут игроки с базовой юрисдикцией в европейских странах. Они окажутся под давлением материнских компаний, поскольку чаще всего обслуживают потребности импортеров, уже покинувших российский рынок.

Тутова не ожидает проблем на рынке в связи с сокращением числа банков на 5-10%. Однако, она отметила, что от снижения конкуренции страдает качество предоставляемых услуг.

Осенью 2022 года аналитики предсказали, что до конца 2023 года российский рынок покинут порядка 50 банков. Лишь половина из них будет с иностранным капиталом. Причина – санкционное давление.

Москва, Наталья Рязанова

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